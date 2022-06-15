坤輿公司有意在苗栗縣造橋鄉設置事業廢棄物掩埋場，但遭地方居民抗爭多時，業者今年4月重提試運轉計畫，苗栗縣府環保局14日通過許可，期限至9月11日共90天，反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會則相當不滿，15日發生聲明，表示將抗爭到底。

環保局則重申行政機關須依法行政，對人民申請案件應受理並依規定審查，對於監察院、行政法院、環保署等單位，要求縣府回應有關掩埋場相關疑慮，環保局也有提出，因此才會核准試運轉計畫，全程嚴守公正、專業、嚴謹的態度與立場。

自救會簡單發出聲明表示，很遺憾苗栗縣政府環保局在未釐清坤輿的諸多爭議下，仍然堅持護航坤輿試運轉計畫過關，但對於縣長徐耀昌和環保局官員護航坤輿的作為也不太意外，畢竟也不是第一次護航坤輿。他們自救會會加派人手輪班，到現場死守家園盡力撐過90天，保護苗栗的好山好水。

縣議員宋國鼎也在臉書PO文說，苗栗縣政府對無視諸多爭議與違法事實，核准了坤輿掩埋場的試運轉計畫。未來的90個夜晚，造橋龍昇的鄉親，又要提心吊膽、輪值守夜。面對冷血無情、眼中只有利益的苗栗縣政府，再多言語，都很難表達他的憤怒。