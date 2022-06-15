竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展。（謝明俊攝）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展。（謝明俊攝）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展。（謝明俊攝）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展。（謝明俊攝）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工。（謝明俊攝）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工。（謝明俊攝）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中歷史建築尋常小學堂修復工程月前完工，校方在重生的小學堂舉辦首次學生成果展=校長郭芳江主持開幕式。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中校園內有1座87年的縣定歷史建築「尋常小學堂」，經校方提案申請經費1千多萬元整修完畢，為了慶賀小學堂重生，校方特別安排將今年9年級畢業生的畢業展、校定特色課程等，在小學堂集合辦理「美．學．竹南」的總體展覽，更具校史永續傳承意義。

竹南國中的前身是日據時期的中港尋常小學校，創建於1914，為了讓師生們遇雨時也可正常集會運動，1935年在校門口右側興建學校小禮堂，沿續至今，學校師生暱稱為尋常小學堂，整棟建築典雅簡約，後於2010由苗栗縣政府登錄為歷史建築，在校方努力下積極爭取文化部及縣府經費修復原貌，月前正式完工，讓小學堂再度以優雅面貌，重現於師生面前，也讓社區民眾眼睛為之一亮！

竹南國中校長郭芳江表示，這次展出的內容，除了有校訂彈性課程「生活美學」、「旅讀竹南」、「創意自然」、「在地國際」之外，更結合新成立的竹南科技中心呈現出智慧AI，創藝竹南的科技教育學習成果。由於疫情影響，9其中「城市美學」計畫，結合學校「生活美學」、「旅讀竹南」課程與在地文化據點，帶領孩子們透過課程，覺察地方文化之美，像是以傳統古厝的「花磚」藝術來發展課程，轉化成版畫、雷雕、水泥盆等各種多樣化的作品，以課程帶領同學進行一次「文藝復興」！

其次，「創意自然」結合生活與自然，讓學生在課程中發現問題、解決問題，整套的小型魚菜共生系統，就是孩子們學以致用的成果。展覽中，展示學生將SDGs聯合國永續發展議題，導入「在地國際」的課程中，從此次同學們的作品中能感受到同學經由課程的學習更加深刻體會到對社會、對環境、對自然的關懷。

另外，成果展的另一個亮點是竹南科技中心的教學成果，竹南科技中心揭牌短短半年，辦理大大小小不下百場的科技教育研習與課程，包括3D列印、雷射雕刻、物聯網等等各式新興科技，強調培養同學系統思考與問題解決的能力，更將美學的涵養融入其中，透過新興科技等各種工藝，展現學校課程教學的活力與創意！

美中不足的是，學校原先預計結合畢業班學生生活美學的作品，辦理畢業走秀，因疫情的影響，學生的創意只能透過靜態的成果展呈現，期待明年在疫情過後，能看到竹南的孩子穿上自己設計的服裝自信創意的走秀。