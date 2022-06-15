奪得2次奧斯卡影帝的65歲湯姆漢克（Tom Hanks）先前接受外媒訪問時，才大方談論2013年被醫生診斷出有「2型糖尿病」（Type 2 diabetes），分享自己的身體狀況，今日外媒爆料，漢克4日回澳洲黃金海岸宣傳《貓王艾維斯》（Elvis），上台致詞時右手拿著麥克風，但無法控制地顫抖，他歡欣鼓舞地對台下觀眾說：「世界上沒有任何地方比黃金海岸更適合拍電影。」手顫抖時，漢克試圖把左手放在麥克風的底座來控制，還短暫地換手拿麥克風，只是當時沒人察覺異狀。

漢克近期緊鑼密鼓地為名導巴茲魯曼（Baz Luhrmann）的貓王傳記片《貓王艾維斯》宣傳，他飾演貓王經紀人湯姆帕克上校，上月他赴坎城影展參加世界首映會時，明顯清瘦不少。事實上漢克長年患有高血糖，2013年接受Radio Times訪問時透露醫生的診斷，在36歲就已經處在高血糖狀態，經過20年已經患「2型糖尿病」，必須控制飲食，首要之務還有減重。

漢克說：「我是個懶惰的美國人，我很重，你在電影裡看過我，知道我長什麼樣子，我完全是個白癡。」他開始控制體重維持血糖，努力保持健康的生活習慣，「我試著每天做一個小時的運動，可以是跑步機、散步或帶狗徒步旅行。」而上月他在坎城清瘦的模樣，被外媒稱為是體重控制得宜的成果，但如今卻爆出手抖不停，健康狀況再度引起關注。