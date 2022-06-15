南山人壽今舉辦111股東常會，自108年上線的「境界成就計畫」，成小股東關切重點，小股東表示，雖然系統是業界一大嘗試，但業務端使用上仍「卡卡」，南山到底要怎麼解決？總費用也成關切重點；代理總經理范文偉回應，境界系統自建置至今，8年來總共花費了110億元，將在金管會的監督下持續優化系統，提供業務員、保戶最好的使用工具。

范文偉表示，系統花費110億元的總費用，主要支付在四個部分，包括軟體授權費用、系統買來要不斷建置(購買軟體、硬體)、開發新功能(新商品上架、數位轉型，外包人力等)以及付給軟體供應商SAP的維護費用。

小股東質疑，南山為了境界新系統不只被金管會罰錢，還被勒令停止投資型保險商品新契約業務，導致近年來投資型保單熱銷跟不上潮流，股東們都關心，南山要怎麼解決問題？並取得金管會認可的第三方認證？

范文偉表示，第三方驗證單位要維持獨立性，驗證時間、進度，南山人壽不會知道，第三方認證單位會直接向主管機關報告；對於業務端使用系統感覺「卡卡的」，南山人壽第一線已收集資訊，並依金管會指示，不斷優化這套系統，並在數位轉型過程中，提供業務同仁、保戶更好的使用工具。