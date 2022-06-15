外交部批刻意醜化來訪議員 趙少康回嗆：公布費用看看

斯洛伐克國會議員上周訪台，中廣董事長趙少康昨解讀訪問團是個人身分來訪，卻遭外交部批評刻意醜化來訪議員。趙今再回擊，他事情講出來，外交部說羞辱訪團，到底誰羞辱誰？外交部邀請要出錢，費用一定不少，外交部就公布看看。

趙少康表示，有朋自遠方來當然歡迎，但斯洛伐克國會議員在立法院議場模仿立法院打架實在不好看，若我國立委到美國國會表演美國前總統川普支持者進攻國會畫面，美國國務院與國會議員會說很幽默？這就是很失禮。

趙少康說，張姓律師因斯洛伐克國會議員行為，寫信到斯洛伐克國會，解釋台灣立法院打架背景，3天後獲回函，說該代表團非該國國會所派，訪台也沒有告知該國國會，還說會將陳情信轉給這幾個議員所屬黨團，這代表是議員自己來。

趙少康表示，國會出訪代表要經整個國會決定，個別委員去只能代表自己，就像美國國會議員來台坐政府專機，有代表性；個別來也沒什麼不好，反正交朋友，但外交部不能誇大的大內宣成斯洛伐克整個國會支持。