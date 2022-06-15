消化與排泄的順暢與否，左右一個人是否能維持健康的身體，眾人皆知，上廁所的習慣是能養成的，而許多人上大號有個習慣，就是帶本書或是3C產品進去慢慢上，醫師也提醒，「坐在馬桶超過7分鐘，痔瘡產生機率就會上升到7、8成」，有「伊林犀利人妻」封號的女模「宋哥」宋依璇，就坦言自己有長時間坐馬桶的習慣，曾因此拉出一馬桶的血，嚇得她以為自己罹患大腸癌。

宋哥在《醫師好辣》節目中坦言，自己平時上大號的時間，短則30分鐘，長的話可能要1小時，她也會帶著手機進去邊滑邊上，上得不順利時，她會說服自己再坐一會兒可能就可以排出來，結果某天發現自己排出了血便，但她上網查了資料，說這樣的情況可能是痔瘡，但宋哥並沒有感覺到疼痛，所以未立即就醫。

沒想到她就這樣忍了5天，直到之後排便時感受到「有什麼液體往外流」，低頭一看傻眼，竟然排了一馬桶的血，她當時心裡覺得不妙，也是先行查了網路，想著自己該不會是罹患大腸癌？就抱著這樣的惶恐趕忙就醫，檢查後看結果前，還忍不住哭了。

醫生後來告知她檢查的結果，淡定詢問宋哥是不是平時蔬菜攝取較少，「妳肛門都已經裂開了，妳知道嗎？」，要她平時多喝水，並開了一點軟便劑，讓她去領藥就可以回家，宋哥聽完結果後，覺得尷尬又丟臉，用最快速度去拿藥後離開醫院，之後確實地養成好好喝水的習慣，真的改善了排泄的問題。