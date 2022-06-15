高雄小港區今發生一起工安意外，一名年約50多歲的工人從約2公尺高處摔落，左後肩背部遭2支鋼筋刺穿，救護人員抵達後緊急協助脫困，所幸意識清楚，並趕緊將人送醫救治中，勞工局也派檢查員前往現場了解。

據了解，48歲的甘姓男子今上午10點20分左右，在小港區高坪35街、高坪76街口一處建築工地工作，不慎從高處跌落，造成左後背部及肩部，遭2支鋼筋穿刺，其他人見狀趕緊向119求救。

消防局出動3車6人前往工地，利用器材將鋼筋切斷協助脫困，甘姓男子意識清楚，救護人員立即將他送往醫院急救，暫無生命危險。

勞工局勞檢處也派員到場了解，該名男子是於作業時從高約1.8公尺的A字梯上墜落遭預留鋼筋插傷，研判可能是致災原因。已通知施工廠商停止作業，雇主違反營造安全衛生設施標準第5條，後續將依職安法令裁罰3至30萬。也將派員辦理受傷勞工相關慰助事宜。