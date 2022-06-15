嘉里大榮（2608）今（15）日股東常會通過配發1.65元現金股利，董事長沈宗桂表示，受疫情與通膨的影響，造成各項營運成本上漲，包含油料、人力、防疫等，及邊境管制衍生且加劇的缺工議題，嘉里大榮已跟交通部申請調漲運費，漲幅不逾一成，希望紓解部分成本壓力。

沈宗桂表示，今年仍是極具挑戰的一年，上半年疫情雙面夾擊員工與客戶，雖影響營收，但靠著機動調整，仍維持個位數成長；下半年進入旺季，宅經濟電商貨量增，大型平台通路企業客戶也有增長，將著重冷鏈、醫藥及快遞服務，進一步追趕成長。

嘉里大榮去年合併營收成長5.6％，至130億元、稅後盈餘近14億元，每股稅後盈餘2.99元，仍在逆境中求成長。過去13年來，公司營收年均複合成長率（CAGR）達7％、稅後淨利約12％。 嘉里大榮持續推動企業永續發展，強化「環境保護」、「社會責任」及「公司治理」ESG三大議題。配合淨零碳排政策，逐步汰換傳統燈具為LED燈，並採取綠能發電，於營業場站屋頂安裝太陽能板，去年度共貢獻612萬度發電量。

今年第二季，嘉里大榮更導入電動三輪車，具高積載率，且因三輪系統運行安全平穩，市區巷弄配送也能穿梭自如，不管是在綠色運輸再生能源或最後一哩配送效率，預期能帶來效率提升、企業永續及淨零碳排的效益。

嘉里大榮表示，在後疫情時代、宅經濟蓬勃發展下，將深耕低溫冷鏈倉儲與配送及都會快遞，鞏固醫藥物流、高科技物流等專業特殊物流的服務力道，提供客戶所需；另一方面，加強成本管控，全面檢核過時的作業方式與設備器材，提升員工在職訓練，以求充分滿足電商物流中所必備的客製化服務需求。