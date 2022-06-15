陸港股近來跌深後，配合上海解封、政策利好陸續出台等多重因素，帶動買盤回籠，在台股交易、與陸港股連動的ETF-國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）、元大滬深300正2（00637L）等，股價齊步爆量上漲超過6％。

由於大陸疫情趨緩、上海解封，以及各項政策刺激措施陸續執行，跌深的陸股開始受到全球投資人的關注，資金大舉轉戰陸股，主要著眼次看好大陸這個全球第二大經濟體未來的復甦動能強勁，推升陸股勁揚。

此外，在港上市的中概股納入港股通措施落地政策，有助於中概股流動性及估值上調，提高中概股回流香港的誘因，15日港股大漲。

陸港股今天全面大漲，包括上證指數漲逾1.1％、上證50指數更大漲1.7％以上、上證180指數也漲超過1.5％，滬深300指數也漲1.4％，國企參考指數更勁揚1.8％以上，以及恆生指數走揚1.2％多，整體漲勢強勁。

因而，儘管台股加權指數在平盤下下震盪，但在台股交易的陸港股ETF，則逆勢挺升，國泰中國A50正2、富邦上証正2、元大滬深300正2今天同步爆量大漲，上午成交2個小時，成交量幾乎已是昨天全場的六成至2倍以上量能，資金大舉進駐。

此外，中信中國50正2、富邦恒生國企正2、FH滬深、元大MSCI A股、富邦中証500、元大寶滬深、富邦上証、國泰中國A50、富邦深100等，今天股價也同步大漲3～5％以上，量能都較昨天大幅放大。