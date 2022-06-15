俄烏衝突僵持連帶引發全球糧食危機。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，雖然近期受到國際因素的影響，大陸糧食價格有所上漲，但幅度明顯低於國際水準。大陸已連續7年糧食產量穩定在1.3兆斤以上，下一階段要繼續抓好糧食生產，進一步降低農資價格上漲帶來的農業生產壓力，確保全年糧食產量平穩增長。

中新網報導，大陸國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會介紹5月國民經濟運行情況。付淩暉指出，今年以來，國際形勢複雜嚴峻，特別是地緣政治衝突加劇，導致國際大宗商品價格，尤其是糧食、能源價格大幅上漲，引發各界對糧食安全的關注。從目前的情況來看，地緣政治衝突導致俄羅斯和烏克蘭糧食生產對全球的影響加大。

付淩暉稱，面對這種情況，不少國家出台限制糧食出口的措施，進一步加劇供求矛盾，全球糧食價格持續高位運行。大陸持續加大穩定糧食生產的措施。總的來看，這些年大陸一直高度重視糧食生產，重視糧食安全，已經連續7年糧食產量穩定在1.3兆斤以上，糧食庫存比較充裕。

付淩暉強調，從當前情況來看，夏糧生產已經處於收穫階段，有望獲得較好的收成。去年，由於嚴重的秋汛影響，部分地區播種期有所推後，苗情比較複雜。但今年，整體氣候條件不錯，各方面加大了田間管理，加強了對人員生產的指導，夏糧有望實現較好的收成，為全年的糧食豐收打下較好基礎。

但他也坦言，當然，現在國際環境比較複雜，下一階段要繼續抓好糧食生產，進一步降低農資價格上漲帶來的農業生產壓力，確保全年糧食產量平穩增長。