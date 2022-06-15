西班牙籍天主教耶穌會神父賴甘霖，今（15）日上午10點20分在輔仁大學神學院頤福園離世，享壽105歲。賴甘霖神父1969年來到台灣，擁有醫學及神學雙博士，在台灣除了傳福音，也發揮所長行醫救人，對台灣無私奉獻超過半世紀，而他也在2017年獲頒歸化國籍許可證書與身分證。

賴甘霖神父1917年10月3日誕生於西班牙，擁有醫學及神學雙博士，1969年來台後，曾在台大醫學院授課及行醫，也在天主教會服事很多有需要的朋友，在台期間作育務數英才，也醫治了很多人的病痛，更撫慰無數受傷及軟弱的心靈，無私熱情地把他一生所學奉獻給台灣，他曾獲頒三等「景星勳章」，表彰他對於台灣的貢獻。

賴甘霖神父幾乎半輩子都奉獻給台灣，台灣也成為他的第二個故鄉，今天他也在這塊土地上重回天主懷抱，許多教友得知後，都感到不捨並給予祝福。據了解，賴神父生前的遺願，是辭世後將遺體捐贈予輔仁大學醫學系，也是他在台灣最後一次的奉獻。