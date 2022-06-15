鬥遊在線旗下大型MMORPG線上遊戲《Dekaron獵魔出擊》全新賽季重磅來襲，由官方策劃舉辦的第一屆「王者之戰」年度賽事活動，開放報名至明（16）日截止，即將於6月21日正式開啟賽程，邀請廣大玩家們眾志成城，共逐巔峰！爭奪2022最強公會的殊榮，贏取冠軍專屬的限定獎勵！

報名規則

「王者之戰」賽事活動開放報名至6月16日（四）12:00，透過《Dekaron獵魔出擊》官方LINE客服進行報名，由公會會長提交小隊名單，每個公會可派出1支7人小隊代表參賽，需為7個不同職業組成。喜愛競技挑戰的玩家們可得把握機會，詳細報名格式請見下圖。

「王者之戰」報名格式

「王者之戰」賽制、獎勵

「王者之戰」將於6月21日～6月24日、6月28日～7月1日展開兩週賽程，以第3競技場作為比賽場地，採7 vs 7的小隊殲滅戰模式，每場限時10分鐘，十六強戰、八強戰為三局兩勝制，四強戰、決賽則採用五局三勝制進行。在緊張刺激的攻防交戰中，哪支隊伍將登頂特裏艾斯特大陸，誰將成為被命運抉擇的天選之人，眾神齊聚，邀您來戰！

本次賽事不僅所有參賽者均可領取參與獎，也為冠、亞軍及四強優勝隊伍準備了遊戲點數與多項豪華獎勵，「王者之戰」冠軍更將獲得全服限定虛寶【2022王者的翅膀】、【覺醒的朱多的王者武器】、【覺醒的王者頭盔】、【NO.1護符】、【王者之戰冠軍標誌】。