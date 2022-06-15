工業區立體化政策是產業空間拓展的重要體現，透過新增投資、能源管理、營運總部、捐贈公益設施等方式提供容積獎勵，讓建築物向上發展，除解決空間不足問題外，也有助廠房翻新、拓增廠房面積、市容改善、增加就業機會，更促進業者轉型升級，新北市政府自2019年啟動立體化以來，已累積58件申請案。

新北市經發局表示，新北市工業區立體化政策推動後，累計申請件數為全國第一，總樓地板面積約21.8萬坪，透過容積獎勵額外新增約6.2萬坪，創造1300億元產值。企業也回饋4處公托、育成及活動中心，與市府共構社福空間。

木製裝潢建材商「科定企業」參與工業區立體化方案，在新北產業園區設立企業總部及研發中心，獲得「新增投資」15％、「營運總部」5％，共20％的容積獎勵。

科定企業董事長曹憲章說：「企業能以較低的投資付出，換取高額容積獎勵，不僅是政府對企業的一大利多，同時也是共創地方經濟發展、互利互惠的良益政策。」。

老牌通風機製造商「順光公司」與「綠意開發」合作規畫的土城區「綠意順光天下」廠辦大樓，則將興建約40個廠房單元，引入電子零組件、電機及通訊產業，估計可創造近570個就業機會，透過立體化容積獎勵，捐贈68坪空間設置里民活動中心，提供周遭居民休閒活動場所，回饋地方需求。

經發局表示，近年受到中美貿易戰、新冠疫情以及俄烏戰爭等影響，造成全球供應鏈重組，加速台商積極回流布局，國內產業用地需求熱絡，為鼓勵民間加速落地投資，新北市政府透過自建智慧園區及工業區立體化等方式，持續釋出用地空間，積極打造高附加價值的產業聚落。

新店寶高園區2期正如火如荼的展開報編作業，園區1、2期初估將可創造286億元年產值及1萬6000個就業機會。經發局說，除了透過智慧園區創建及立體化容積獎勵，滿足業者對產業空間的需求外，目前也積極辦理瑞芳第二產業園區、林口工一產專區等產業用地開發。