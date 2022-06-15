台大醫院舉辦捐血活動，院長吳明賢、副院長高淑芬與全院員工一起加入捐血行列。（王家瑜攝）

新冠疫情影響民眾捐血意願，但醫院用血需求不減，全台血庫未達7天安全庫存量，台北捐血中心尤其急缺A型血。（王家瑜攝）

新冠疫情影響民眾捐血意願，根據最新統計，台北捐血中心各血型庫存量偏低，尤其急缺A型血，僅剩3.7天庫存量，但醫院用血需求不減，目前台大醫院血庫只剩1.5天存量，台大醫院院長吳明賢表示，這是有史以來存量最低紀錄。台大醫院今（15）起連續3天舉辦捐血活動，身為A型血的吳明賢也獻出「處女捐」，鼓勵民眾一起挽袖捐血。

受到新冠疫情影響，全台捐血量嚴重減少，但各醫院用血需求不減，血庫存量面臨緊繃。吳明賢表示，急重症病人不會因為疫情而減少，用血需求橫跨內外科，但台大醫院血庫只剩下1.5天庫存，是院內有史以來最嚴重的一次，「比缺水、缺電還嚴重！」他強調，這不只是台大醫院的問題，更是全國鬧血荒。

根據台北捐血中心最新統計，4種血型平均庫存量僅4.3天，未達安全庫存量7天，尤其以A型血最急缺，僅剩3.7天庫存。吳明賢表示，自己就是A型血，因此帶頭做示範，希望大家都可以共襄盛舉，更透露「今天是我的處女捐！」

台大醫院副院長高淑芬今天也現身響應捐血活動。她表示，疫情影響常規醫療，一旦有病人需要用血，將會更加困難，因此號召院內同仁一起捐血，希望病人需要血液的時候能夠不虞匱乏。她也打破外界迷思「女性不適合捐血」，透露自己平時就有捐血習慣，女性朋友只要身體狀況良好，就可以捐血救人。

根據現行規定，感染新冠肺炎康復後14天即可回歸捐血行列。吳明賢表示，14天後血液殘存病毒的可能性很少，因為菌血症或病毒血症通常發生在疾病初期，14天應該是安全保障。有民眾擔心自己無症狀感染，病毒是否會隨血液傳染給用血者？吳明賢說，目前沒有相關研究，也沒辦法做假設，仍鼓勵民眾如果沒有相關症狀，就可以放心捐血，不用過度擔心。

台大醫院今天起至6月17日，每天上午10點到下午5點，在台大醫院東址大樓旁車道（中山南路7號）舉辦為期3天捐血活動，歡迎民眾前來捐血，完成捐血者可獲得精美贈品、咖啡餐飲兌換券等好禮。