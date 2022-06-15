韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）曾被時尚雜誌《MODE》評選全球第二美、亞洲第一美，37歲的她3年前嫁給韓裔美籍投資家Samuel Wang，今年初她過37歲生日，被發現五官更加精緻，最近她自曝人在LA度假，整張臉更加小巧、下巴更尖，有如錐子臉，近日她曬出人在海邊的照片，可見她性感泳衣上身，側面跟胸前都各自僅用一環固定，露出半邊美臀。

Clara早年以「亞洲第一美」封號走紅，但同時卻跟公司社長鬧翻，互告性騷擾，當時韓媒報導，Clara以被社長騷擾為由向法院提出解約訴訟，更出示多則簡訊證明，其中一則社長曖昧傳訊說：「我雖然結婚了但也有女朋友，我感受到妳和其他藝人不一樣」，甚至語帶威脅說：「妳和別的男人結婚會不幸」，對此，社長也反咬Clara自己也發出曖昧簡訊，甚至批評女方違約在先，雙方鬧上法庭，也讓Clara一度在韓國沒了工作。

Clara後來將工作觸角伸往大陸及台灣，3年前閃電宣布走入婚姻，對象是大她兩歲的韓裔企業家Samuel Wang，財力雄厚，原本在大陸投資教育業，後來回韓國投資工作室。而近日Clara首度公開老公的真實模樣，兩人隔著口罩親吻，Samuel Wang身穿寬鬆T恤、牛仔褲，肚子微凸幸福肥，和168公分穿著高跟鞋的Clara差不多高，引來網友一陣崩潰。

今年初Clara慶生，穿著深V洋裝的她五官更加精緻，大眼挺鼻的模樣跟過去差距甚大，最近她懶理流言蜚語繼續曬美照，先是曬出小V臉的照片，又分享自己穿超辣泳裝在海邊的辣照，正面看露出東西半球，側面看露出整個臀部和S曲線，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。