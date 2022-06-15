柴犬跳上車讓遊客苦惱。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影》調皮柴犬跳進遊客車 警無奈連哄帶騙抱下車

有２名遊客日前到苗栗三義勝興車站附近旅遊，開門準備上車離開時，突然1隻黃色柴犬跳上車不肯下車，在遊客求助無門時，只好撥打110請警方到場協助，員警到場連哄帶騙，才把毛小孩帶下車，但柴犬又一溜煙逃跑，事後警方透過臉書得知，聰明的柴犬還是回到主人懷抱。

苗栗警察分局三義分駐所警員陳永斌接當時獲報案到場，檢視柴犬應是有主人飼養的寵物犬，可能是一時貪玩跑離開家，看見路旁車輛車門打開，才會習慣性上車。

陳永斌不停詢問柴犬家住哪裡，以口頭誘拐方式下車不成，只好徒手將狗抱出車外，幫遊客解決難題，但柴犬小黃還趁陳不注意，一溜煙的就跑入路旁草叢逃離現場，最後柴犬小黃還很聰明地跑回前一任主人家裡，結束一場虛驚。

苗栗警分局呼籲民眾遇有類似情形，可聯繫縣(市)政府動物保護防疫所協助排除，但不可因動物可愛，動物自己跑上車就占為己有帶回家，違者可能會觸犯刑法337條侵占遺失物罪，遭主人提告。