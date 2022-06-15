白銀進口商逃漏稅欠款 執行署查出欠錢還買房現已抓去關

國際金條、白銀進口商匠品企業前負責人，在2006年到2011年間，逃漏稅6000多萬元，經多次催繳不成，仍積欠4000多萬，卻被查出用女兒名義買房、現金提領以及繳交信用卡費，行政執行署士林分署14日向法院聲請管收，經士林地院裁准，李男仍聲稱國稅局弄錯，但訴願部分已遭最高行政法院判決敗訴確定，李男昨入所管收。

65歲李男以設立海外人頭公司來墊高進口白銀成本，低報2006年起5年間應繳納之稅捐，經國稅局補課稅捐並課予罰鍰共計6038萬餘元，匠品公司逾期未繳納，經士林分署執行匠品公司之財產，並勸諭李姓負責人繳納部分稅款，李繳納2000多萬元後仍積欠稅款4068萬1228元多萬。

士林分署調查，李男將匠品公司的資產用來支付個人卡費、支付女兒房屋頭期款、現金提領高達3374萬餘元，並將公司買賣白銀賺得的2億6000多萬資產，轉移到海外一人公司名下，已有脫產拒不繳納的行為，行政執行官認為符合管收要件，因而向士林地院聲請管收。

士林分署表示，士林地院之前裁定駁回管收聲請，執行官仍不屈不撓，隨即提起抗告，獲高等法院支持，廢棄發回士林地院更為裁定，後最高法院駁回再抗告後確定。士林地院於6月14日裁定管收李男，士林分署昨將其解送法務部矯正署台北看守所附設管收所執行。