日經指數15日已連續第4個交易日走跌，一方面是日圓繼續走貶，另外一面也是因為聯準會可能會大幅升息力抗通膨。早盤結束時，日經指數收26,435.01點，跌194.85點或0.73%。同時，東證收1,865點，跌13.45點或0.72%。

日圓與美元匯價，自1998年以來首次又貶破135.19價位，亞洲15日早盤交易時，日圓甚至一度貶至135.6，目前回升一點在135關卡上下游走。因為美國公債殖利率持續上揚，匯銀人士認為，日本政府若沒有實際作為或直接進場干涉，日圓下一步可能將測試140大關。

日經指數15日當中，因國際油價下跌，能源類股也一度下挫3.42%，表現較差。至於金融類股，在全球債券殖利率上升下，也逆勢上漲0.3%。另外，房地產族群也上漲1.03%。

分析師認為，市場在等待聯準會的政策利率公布，故觀望氣氛很濃厚，目前看不到大幅買進現象。另外，因為日經已經連續好幾天走低，向下修正幅度已經蠻大的，若跌破26,500均線位置，應該會有逢低買盤承接。

晶片類股東京威力科創表現不佳，下跌1.08%，愛德萬測試也跌1.41%。另外，跌幅較大的是三越伊勢丹百貨跌5.74%，石油業者帝石也跌4.23%。