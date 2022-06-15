隨著聯準會可能更激進升息的擔憂打亂金融市場，本周美國抵押貸款利率大幅上揚，並衝破6%大關。

根據Mortgage News Daily報導，美國30年期固定抵押貸款平均利率上揚10個基點，來到了6.28%，遠高於一周前的5.55%。

周一該利率飆漲33個基點。

利率不斷升高已經導致美國房地產市場急轉直下，抵押貸款需求已大幅下滑。根據全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）提供的數據，美國的房屋銷售已連續6個月下滑。不過到目前為止，不斷升高利率幾乎還沒有使炙熱的房價冷卻下來。疫情帶動前所未見的強勁需求，以及供應量創下歷史新低，導致美國房價居高不下。

上周五發布的5月消費者物價通膨非旦沒有如市場普遍預期的「到頂」，甚至還改寫了3月創下的40年高點，使聯準會在本周會後宣布升息75個基點的預期急升。

本周美國抵押貸款利率大幅上揚，創下了自2013年7月「縮表恐慌」（taper tantrum）以來最急劇的一次。MND營運長官Matthew Graham表示，不同之處在於當時聯準會就只是決定應該開始讓金融危機後實施的一些寬鬆政策逐漸退場而已。而這一次，聯準會正處於通膨失控的恐慌狀態。