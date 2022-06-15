空軍三重一村現正展出的「俯瞰空照圖特展」即將進入倒數階段，包括全台首度亮相的珍貴航拍相機、稀有巨型空照圖和少見的空照底片判讀儀器等。邀請民眾把握最後觀賞這個全台首檔砲陣地特展的機會，民眾30日前填寫線上趣味學習單，有機會抽到限量復古茄芷袋和手擲飛機。

走進位於13號眷舍的展場，映入眼簾的是巨型空照圖，彷彿整個大臺北就在自己腳下，一旁熟悉的街景是日治時期日軍砲陣地的布局。展場中播放介紹空軍偵照簡史的影片，可快速瞭解空軍偵照的歷史沿革，還有值得讓人爭相一睹的珍貴航拍專用相機和飛行夾克、頭盔等收藏，另展出皆為全台首度亮相的3臺航拍相機F-8、K-17C、K-20，其中低空航拍相機K-20全球僅1萬5千台，同機款更拍攝過二戰時期廣島核爆的歷史畫面。

新北市文化局表示，空軍三重一村為目前雙北唯一保存最完善的防砲陣地，「俯瞰空照圖特展」為全台首檔砲陣地特展，這次首度與中央研究院、空軍司令部、農林航空測量所共同合作策劃，透過展覽可以瞭解大台北地貌的變遷及防砲陣地的歷史。

除了參觀展示的文物外，現場也有互動體驗活動，像是可以化身為空拍攝影師，取沙包體驗手拿沉重的攝影機，挑戰完成艱辛的任務。看完展覽、玩完遊戲，填寫線上趣味學習單，測驗自己是否成為新一代空照圖大師，只要在30日前完成填寫，就能抽限量復古茄芷袋和手擲飛機，得獎名單於7月1日公布。詳情上空軍三重一村網站https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／military_village和臉書粉絲專頁https：／／www.facebook.com／militaryavillage 查詢。