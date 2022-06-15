日本大阪府政府14日舉行檢討防疫對策專家會議，針對中央政府要求密切接觸者在自家隔離7天等行動限制，決定要求中央檢討修正除高齡者設施及醫療機構外，解除無症狀者隔離。

日本放送協會（NHK）報導，這場會議由醫療及傳染病等專家與會，針對中央政府要求密切接觸者在自家等地隔離7天的行動限制進行討論。

大阪府政府表示，在今年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第6波疫情高峰時，大阪府內每天可能約有18萬人被匡列為密切接觸者，許多專家認為，針對高重症風險與非屬高重症風險的族群，有必要區分不同的防疫對策。

因此，大阪府政府為讓經濟活動與社會活動能恢復運作，決定近期向中央政府提出要求，希望檢討除高齡者設施及醫療機構外，解除無症狀密切接觸者行動限制。

另外，有關每逢感染擴大就成課題的篩檢與醫療量能，許多專家表示，為能因應一旦流感與COVID-19同時發生，應該要擴大線上看診及自宅篩檢。

大阪府知事吉村洋文會後說，考量到Omicron變異株的特性，對高風險族群做好防疫對策，讓非屬高風險族群做好基本防疫對策，對推動社會運作有其必要。

產經新聞報導，吉村說，就算沒有任何COVID-19症狀，只因被匡列為密切接觸者，這些人就必須全部停止社會活動，對經濟與教育等帶來很大影響已成問題。

以經濟專家身分與會的大阪大學特任教授大竹文雄也同意吉村說法，要求政府應解除無症狀密切接觸者行動限制。

至於在醫療機構或高齡者設施的密切接觸者，傳染病專家認為，就算沒有任何症狀仍必須接受隔離。

日本政府目前要求密切接觸者原則上在自家隔離7天，但如果快篩陰性的話，最快能在第5天解隔。

吉村4月因為家人染疫而有被匡列為密切接觸者在家隔離經驗，所以主張應放寬限制。吉村說，只因為被匡列為密切接觸者就不能外出的狀況，「應該改變了」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110615