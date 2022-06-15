時序進入6月中旬，惟今年金融市場可謂多事之秋，全球股市「震不停」，順勢掀起ETF投資風潮，有別以往多以單一篩選面向的市值型或股息型ETF，中信投信募集中的「中信臺灣智慧50 ETF」（00912）已進入募集倒數最後一日，為多因子Smart Beta ETF，以智取勝，得在多頭率先表態、空頭抗跌性佳，為投資人進行多面向把關。

根據中信臺灣智慧50 ETF追蹤的「特選臺灣智慧50指數」回測數據，在2009年金融危機後期漲幅達71.2％、全球疫情延燒的2020、2021年漲幅為26.8％與46.5％。而7月是平均漲幅最高的月份，來到3.1％，其次為12月的2.9％和4月的2.5％。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，台股近一個月由低點反彈近6％，在多數半導體類股財報營收數字佳、上調今年股利等消息激勵下，前期跌深的半導體類股引領漲勢，再加上台積電預估今年營收將成長達三成後，又公布5月營收逾1,857億元，月增7.6％，續創歷史新高。

顯示儘管金融市場出現趨緩疑慮，HPC、車用等終端需求強勁仍將使半導體產能持續滿載，具有領先先進製程的台廠將是主要受惠族群，也是中信臺灣智慧50 ETF占比高的產業。

縱使通膨及供應鏈等不確定性因素尚未完全消除，張圭慧分析，全球半導體銷售今年可望達雙位數，年增11％，其中，IC零組件的年成長更由7％上調至11％，顯示台廠相關供應鏈有望因相關需求受惠。

張圭慧強調，根據中信臺灣智慧50 ETF指數回測數據，7月為平均漲幅最高的月份，達3.1%，所以近期短線拉回是不錯的進場點。

中信臺灣智慧50 ETF追蹤「特選臺灣智慧50指數」，兼具主動操作與被動追蹤的特色，精選臺灣市值前50大成分股，融入「規模、價值、成長、品質、動能」五大投資因子策略，是營造勝過大盤超額報酬的致勝關鍵，讓投資人在國際亂流未緩局勢中，也能自帶GPS，揮別「忙盲茫」。