南山人壽現任董事長陳棠確定卸任，將改尹崇堯時代。南山人壽15日股東會選出最新董事，最高票是潤泰創新代表人、即現任南山副董事長尹崇堯，一般最高票當選人多半就是董事會將推舉的董事長人選，而陳棠未在董事名單之列，亦確定卸下職務。

新任董事其他名單是匯弘代表人尹衍樑、潤成投資代表人曾達夢、寶成工業代表人吳邦治、匯弘代表人陳志全，自然人董事施振榮與張宏嘉、潤泰全球代表人張秀燕、寶成工業代表人何宇明。

另有五席獨董，分別是汪信君、卓俊雄、陳明進、曾榮秀、詹芳書。

值得注意的是南山人壽之前共13席董事，七席都是潤成投資的代表人，分別是陳棠、尹崇堯、尹衍樑、吳邦治、詹陸銘、曾達夢、陳志全，自然人董事是施振榮、張宏嘉，獨董則是石百達、林世銘、楊武連及蔡彥卿。

這次潤成投資僅一席代表，但寶成工業二席、潤泰創新一席、匯弘二席、潤泰全球亦有一席。

這樣的董事代表安排，是否與未來推動上市櫃等有關？南山人壽則表示，南山人壽會持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令的要求，現階段優先以提供民眾完善多元的保險保障及貼心優質服務，對於上巿櫃的時間，目前並沒有具體明確的時程表。