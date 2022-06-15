15日網路傳出富邦悍將洋炮霸帝士（Xavier Batista）將回到墨西哥聯盟的消息，但富邦悍將球團澄清，目前合約尚未結束，也未收到其他聯盟球隊獲經紀公司探詢。

臉書粉絲團「Pelotero」今天貼出消息，「霸帝士即將結束在台灣與富邦悍將的關係，有機會回到墨西哥聯盟效力前東家萊昂勇士（Bravos de Leon），消息會繼續更新。」

對此球團回應，「網傳霸帝士將回墨西哥聯盟一事，悍將球團表示目前球團與霸帝士合約尚未結束，亦未收到其他聯盟球隊或經紀公司探詢之消息。」

霸帝士今年來台表現不如預期，一軍出賽16場，46打數僅敲出8支安打包含1轟，打擊率1成74，吞下18次三振，他曾在4月25日被下放二軍一次，之後短暫回一軍後又在5月21日被降下二軍。

富邦在6月初迎來羅力，必須選擇註銷1名洋將，從優瑪、霸帝士「2擇1」，最後富邦決定註銷優瑪，霸帝士順利通過選擇題，但目前仍待在二軍調整中。