行政院性別平等會於今年3月提出「《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第4次國家報告」，並於今天召開記者會發表。負責督導告的行政院性別平等委員會委員呂欣潔說，這4年來台灣性平最大的進步就是通過同婚，法的改變，推動了社會的改變，讓大家共同思考同志家庭、伴侶與同志個人的存在，台灣的模型非常值得世界學習。

《CEDAW施行法》明訂，政府應依公約規定，建立消除對婦女一切形式歧視報告制度，每四年提出國家報告，並邀請相關專家學者及民間團體代表審閱，政府應依審閱意見檢討、研擬後續施政。我國業於2009年提出初次報告，並依法每4年提出國家報告，最新的第4次報告，於今年3月底公布，行政院今召開記者會再次對外發表。

「《消除對婦女一切形式歧視公約》中華民國第4次國家報告共同核心文件」指出，目前已納入國內法律體系的人權條約，9大核心人權公約除《消除一切形式種族歧視國際公約》，是我國未退出聯合國前已完成批准書存放程序，對我國生效外，其餘5個已完成國內法化的《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》、《兒童權利公約》及《身心障礙者權利公約》，均係採制定施行法方式完成國內法化。

報告指出，除制定施行法，亦可依《條約締結法》第11條規定方式完成國內法化，二種作法效力及實踐均相同。而為符民間團體期待，另也訂定「各核心人權公約撰提國家人權報告及辦理國際審查共通性作業規範」，明定已完成國內法化的人權公約，均應依各該公約規定及該共通性作業規範程序要求。

報告也提到，國內法律保障消除對婦女一切形式歧視公約的權利，包含施行《性騷擾防治法》、《性侵害犯罪防治法》及《家庭暴力防治法》，以保障人身安全；同時，也有《性別平等教育法》、《性別工作平等法》，保障教育及職場之性別平權。

同時，為強化CEDAW各項教育及宣導資源，行政院性別平等會網站架設「CEDAW專區」，放置CEDAW及其一般性建議中英文版、國家報告、落實CEDAW結論性意見與建議辦理情形、法規檢視案例彙編、民眾向行政機關引用CEDAW指引及案例彙編、各式訓練教材；透過製作宣導短片、廣播帶及平面海報、數位學習課程、教材及講義等向社會大眾推廣性別平權觀念。

為提升教師性別人權意識，教育部修訂「中華民國教師專業素養指引-師資職前教育階段暨師資職前教育課程基準」，透過教師專業素養指標，規範各師資培育大學將「性別平等教育」等議題納入課程規劃；而性別平等教育議題相關課程，目前總計49校302系所已開設性別教育相關課程，開課科目達825科，計1萬6544人次修習課程，其中女性參與比例高達66.6％。

行政院發言人羅秉成表示，儘管國內疫情緊張，但回頭看2022年的人權有值得標誌的意義，在上半年政府通過漁業與人權計畫，通過首部的國家人權行動計畫，成立行政院人權與轉型正義處，5月完成了兩公約國際報告審查。往後看下半年也是非常精彩，除了CEDAW第4次國家報告將進行國際審查，要將進行在地審查與在地實踐。

羅秉成說，各政府部門為了人權，做了很多準備作業，審查也都非常盡心盡力，雖然人權是寂寞的工作，但台灣能在國際被看見，除了經濟，也有人權的成長。

他說，人權貴在實踐，這不是集郵，而是落實與實踐，台灣雖然不是聯合國成員，但願意遵照聯合國規範進行國家報告，所以也推戳性別暴力四法，希望在網路上有進展，再透過跨部會合作才能突破困境。

羅秉成強調，在公共托育上，政府也提出很多面向的政策，除了擴增托育機構，減低年輕父母負擔，性平會也提出建議，讓父母育嬰留職薪資從6成提高到8成。現在五院共同花了1年多時間完成CEDAW報告，民間團體就可以在年底進行國際專家的審查，希望透過這樣的機制，讓政府部門把這件事放在心裡，在政策上有所實踐，累積下來，性別平等與人權就會提升，國家的軟實力也會提升。

督導CEDAW國家報告的行政院性別平等委員會委員呂欣潔表示，這4年來台灣性平最大的改變與進步就是同婚的通過，這條路非常辛苦，到現在雖然還有很多可以努力的地方，但看到各部會通過相關法案，也看到法的改變，推動了社會的改變，共同思考同志家庭、伴侶與同志個人的存在。

呂欣潔說，法案通過後，很多民眾都了解行政系統的調整，共同解決思考的方案。而透過同婚的改變，民間團體的意見與公私部門的同心合作，公民社會與政府一起推動落實人權的價值，同婚這條路是非常好的例子。她說，台灣的模型非常值得世界學習，希望能與國際社會一起分享。

呂欣潔強調，這幾年除了CEDAW，政府也審定了未來10年性別平等的綱領，在不利的處境下，可以看到國家已經清楚看到交織性的重要，包括原住民、身心障礙與弱勢者的身分，在國家政策上也都有清楚的方向，完全符合聯合國永續目標的原則，也回應到CEDAW的精神。

行政院性別平等處處長吳秀貞表示，針對（CEDAW）第4次國家報告，預計在6月至11月之間，國家報告及民間團體平行報告，將提供給國際審查委員，並製作國家報告手語版，對於國際審查委員提出的問題清單，政府機關與民間團體也都會提出回應。

吳秀貞表示，國際審查會議預計將於11月28日至12月2日舉行，屆時將由國際審查委員與政府、民間廣泛且深入的討論，最後將公開發表結論性意見與建議。