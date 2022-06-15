去年秋汛影響不大，大陸今年小麥產量可謂迎來豐收。根據大陸農業部發布訊息顯示，大陸夏糧主產區已收穫小麥2.56億畝，進度接近八成半。大陸國家糧食和物資儲備局預計，今年夏糧旺季收購量1300億斤左右，保持在較高水準。而華北小麥收購價落在3000元人民幣，相比去年足足多了5倍。

大陸人民網報導，大陸國家糧油資訊中心首席分析師王曉輝分析，去年秋汛並未對冬小麥播種面積及時機產生較大影響，今年小麥單產明顯好於上年，品質為近年來最好，豐收大局已定。

報導稱，大陸國家糧食和物資儲備局相關負責人表示，目前，夏糧收購正由南向北陸續展開，收購工作準備充分，開局良好。在收購進度方面，湖北、安徽、江蘇等地小麥已集中上市，豫北、魯西北和河北省小麥收購剛剛展開。截至6月9日，主產省新麥收購量500萬噸左右，同比增加10萬噸。

王曉輝分析，大陸今年的夏糧市場呈現出收割進度快、生產形勢好、市場價格優三個特點。目前主產區小麥機收進度超過7成，再有一周左右夏收將基本結束，進度快於往年，有利確保小麥豐收到手、顆粒歸倉。

王曉輝還稱，去年秋汛並未對冬小麥播種面積及時機產生較大影響，今年小麥單產明顯好於上年，品質為近年來最好，豐收大局已定。而今年夏糧收購開局良好，購銷兩旺。目前華北地區小麥收購價格在3000元／噸至3100元／噸之間，收購價格高於去年同期600元／噸，有利於種糧農民豐產增收。

「大陸小麥產量持續提高，多年來總體供求保持寬鬆，小麥市場價格受國際市場影響較小。」王曉輝預計，今年小麥價格將保持合理區間運行，建議農民均衡有序售糧，儲好糧、賣好價。

大陸國家糧食和物資儲備局相關負責人也說。下一步，將密切跟蹤糧食市場形勢，加強統籌指導，強化措施安排，確保夏糧收購進展順利和糧食市場平穩運行。