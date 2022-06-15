英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）和老婆「貝嫂」維多莉亞（Victoria Beckham）育有三子一女，一家人的動態向來是演藝圈內的熱門話題，生了三個男孩後，貝克漢老來得女，對女兒哈珀（暱稱小7）疼愛有加，哥哥們也都非常寵愛這個妹妹，不過隨著哈珀漸漸長大，許多人發現哈珀的身材逐漸橫向發展，和外型俊美的父母有些差距，狠酸應該要減肥了。

近日貝克漢帶著女兒哈珀前往威尼斯參加活動，維多莉亞因為行程因素沒有同行，貝克漢帶著女兒同行的溫馨畫面成為焦點，參加活動時，哈珀換上時裝品牌 Zimmermann價值6萬台幣的漸層色禮服，搭配潮牌球鞋，展現新世代的穿搭風格，不過卻被網友注意到今年10歲的哈珀身型有點壯，肩膀和手臂沒有衣物遮掩，顯得有點肉肉的，甚至有網友表示她不適合穿這類型的禮服，提醒貝克漢留意女兒的健康，建議哈珀要減肥。

有網友抱持不同意見，認為哈珀才10歲，正是孩子發育的年齡，這個階段不需要減肥，而且她看起來很快樂、健康，這只是一般孩子的正常狀態，不需要以藝人的標準去苛責她。

網上的風波顯然沒有影響到父女倆的心情，貝克漢上傳一段和哈珀在當地吃冰淇淋的影片，影片中可愛的草帽，笑容十分純真，貝克漢不忘向維多莉亞喊話「噓…… 不要告訴媽咪，我們早上九點就在吃義式冰淇淋。抱歉了媽咪，我正在和女兒哈珀 創造美好的回憶！」引得維多莉亞回覆：「哈珀，妳也有幫媽咪買一頂帽子回家給我嗎？我非常愛你們！跟著爸爸一起旅行實在是太棒了！」