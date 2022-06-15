瑞士寶盛發布《2022年全球財富及高端生活報告》，該報告挑選出高淨值人士消費習慣中常見的商品和服務，並分析其在全球24個主要城市的價格。今年的報告重點關注高端生活成本的年度變化。在過去一年，富裕人士的生活成本大幅上升。亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，其中上海繼續佔據首位，而台北位居第三，香港位居第四，新加坡位居第五。

中國的奢侈品市場地位進一步提高，並且在2025年左右將成為世界上最大的奢侈品市場，這體現在上海高端生活指數中的商品價格上升。對比全球價格，上海在跑步機、威士忌、商務旅行和高級餐飲成本排名全球第一，女士手袋、女士鞋履、男士西裝、腕錶和律師費排名第二，珠寶排名第三。

對比全球價格，台北女士鞋履成本排名全球第一，腕表排名第三，單車和高級餐飲排名第四，女士手袋和高級紅酒排名第五。東京是亞洲跌幅最大的城市，也是本次全球排名中跌幅最大的城市。與其他城市相比，東京有13個高端生活指數項目下降，而上升的只有4個。這主要由於在研究進行期間，日圓兌美元大幅貶值。儘管孟買以昂貴的房地產聞名，但它仍是價格最實惠的城市之一。對比全球價格，孟買在一系列生活科技與電子產品中排名第三。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯 (Mark Matthews) 補充：「亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，排名前五的城市中包括四個亞洲城市，反映這些城市作為全球財富中心的地位不斷提高。基於高淨值人士的居住地、購買的產品和服務、甚至他們的興趣，計算出高端生活指數，高淨值人士藉此能更清楚掌握個人通膨率。該指數顯示，去年商品價格平均上漲15%、服務價格揚升22%，均影響了富裕族群的購買力。在這個背景下，如何將這些洞察與財富管理策略結合起來，防止價格上升侵蝕財富，並在當前環境下保障財富並實現增值，是非常重要的。」

瑞士寶盛透過全面的「高端生活指數」(Lifestyle Index)，追蹤世界各地的價格和消費行為，以衡量出世界各地高淨值人士生活裡最具代表性之商品和服務的價格上升趨勢。通過這個指數，投資者可估算要維持甚至提高購買力所需的投資組合收益。這是瑞士寶盛第三次發佈該報告，覆蓋範圍遍及全球。