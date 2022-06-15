旅遊業者鳳凰(5706)今（15）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息1元、配股1元，合計派利2元。展望後市，公司期盼疫情能逐步緩和、政府訂出明確邊境解封及解除團體出境旅遊禁令時程，讓業者為旅遊市場早日恢復正常預做準備。

鳳凰2021年仍受疫情衝擊，合併營收1.49億元、年減69.37％，為近18年低點，營業虧損0.66億元、年增40.72％。不過，在業外認列出售不動產及投資收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.77億元、年增達6.61倍，每股盈餘（EPS）1.17元，自近23年低點回升。

鳳凰表示，去年新冠肺炎持續影響旅遊業，營收衰退致使本業虧損擴大，公司積極掌握赴美、關島及帛琉短期疫苗旅遊需求，為本業增加部分營收，加上出售不動產及適度投資操作累積業外收益，配合紓困補助及投入多角化經營，使營運仍難能可貴交出獲利成績單。

展望2022年，近期國際解封速度加速，台灣也縮減居隔時間，鳳凰指出散客自由行需求增加，以美國、日本、韓國、東南亞、歐洲等地區詢問度較明顯提高。而2023年寒假過年檔期，已有不少旅客搶訂旺季機位並完成開票。

鳳凰對此持續優化「機加酒輕鬆GO」訂位機制，讓旅客依需求快速尋得最適合班機飯店產品組合，並即時確認完成預訂。另提供自由行機加酒產品，包括歐洲河輪、Bus tour、巴黎、布拉格、英國、北歐等機加酒，美國國家公園、加拿大極光、土耳其、紐澳地區自由行。

針對國人最愛的日本線，鳳凰除依正常航班路線班次，陸續恢復、增加產品，並已與虎航洽談下半年東北新潟及四國岡山、高知包機及華航11月山陰地區鳥取賞楓包機，以因應團體旅遊解禁需求。

郵輪旅遊部分，鳳凰已上架明年1月21日過年春節時期的歌詩達郵輪「翡翠海岸號」航程船票，明年3～8月公主遊輪「盛世公主號」東北亞包船申請則規畫約40航次，其他路線亦積極規畫疫後產品，待適當時機上架銷售。