台南市議員呂維胤15日市政總質詢時，批評國民黨台南市長提名人謝龍介沒有成為他自詡的政治龍捲風，反倒成了不擇手段的「造謠龍之介」，還贈送市長黃偉哲一罐「抗龍介消毒水」，宣稱將共同對抗「抹黑之毒」。謝龍介認為，這是選舉動作，不予回應。

呂維胤指出，從立委補選時，「200萬斤滯銷文旦丟水庫」的不實謠言；四大公投「吃美豬睪丸會變小」的爭議說法；直到現在市長選舉時，謝更造謠「台南捷運總經費從前市長賴清德的700億飆升到5000億」，一路以來都習慣用散布假訊息、惡意抹黑的選舉手法，以影響選情。

呂維胤表示，根據4月15日市府交通局在議會的專案報告資料，台南捷運總經費實際上是中央補助約818.97億元、市府分攤金額約581.83億元；捷運經費暴漲7倍之說，不僅是空穴來風的惡意指控，更證明謝龍介連自身議員分內的功課都沒做足。

呂維胤認為，謝龍介每次胡扯的不實謠言，都一再被大眾拆穿，儼然是「造謠龍之介」，除提醒市府各局處多加注意惡意指控外，也要贈送黃偉哲市長一罐「抗龍介消毒水」，並協助市長共同對抗「惡意放毒」，還給民眾一個乾淨、民主的選舉。