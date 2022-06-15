蔡英文總統（左）致贈水果慰勉查緝大麻花的有功單位，圖右為保三總隊刑警大隊長張躍瀚。（警政署提供）

蔡英文總統（中）逐一頒獎給28名獲獎的全國模範警察並合影。（警政署提供）

今天是615警察節，警政署一早舉行慶祝表揚大會，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌前往頒獎致詞。總統肯定警察在支援防疫、掃黑、打詐及反毒等工作的良好表現，並請持續發揮團隊戰力，整合跨部會資源，防制科技違法行為。她強調，政府也會持續支持警察同仁，讓大家有更強的能量守護治安。

蔡英文致詞首先祝福所有警察「警察節快樂」。她指出，今年表揚的全國模範警察，一共有28位，以及10位資深績優人員警察獎章代表，她除了恭喜得獎同仁，也感謝大家的努力和貢獻。

她說，疫情迄今2年多，背後都有警察的辛苦奉獻。從邊境防制到境內最初的疫調、居檢居隔電子圍籬，到實名制口罩快篩和疫苗接種站等勤務，都有賴警察協助。警察站在防疫第一線，風險大，因此政府為警察公費投保。她說，警察為台灣的防疫做出很大貢獻，非常感謝所有警察的付出。

蔡英文表示，除支援防疫，警察在掃黑、打詐，以及反毒等績效，都有很好的表現。她今天也聽取桃園地檢署和保三總隊分別於海、空查緝鉅量大麻花毒品案的簡報。她說，今年1月迄今，警察跟檢方、海關，共同緝毒，已查獲將近700公斤的大麻花。這些毒品如果流入國內，將對國人造成很大危害，所幸及時拒毒於境外。

她進一步指出，現在，除反毒、暴力和竊盜等傳統犯罪，犯罪科技化，也成為治安工作的重大挑戰。像是有些罪犯會利用非法金流和虛擬貨幣，來逃避查扣犯罪所得，尤其在區塊鏈技術和資通訊的發展之下，犯罪樣態更加複雜，政府將整合跨部會的資源，防制科技違法。

她強調，近年政府透過修法、汰換勤務裝備，及推動各項保護警察權益的方案，就是希望提升執勤的保障。後疫情時代的挑戰還很多，政府與警察一起繼續努力，守護民眾、維護社會安全。