國民黨主席朱立倫訪美行，刻意淡化九二共識，稱九二共識是沒有共識的共識，引發國內深藍反彈。中廣董事長趙少康今緩頰表示，民進黨經常在美國「點眼藥水」講國民黨親中賣台，朱去是要澄清這一點，此行是要跟美國表示親美。

至於九二共識，趙少康說，國民黨應堅持的是「一中各表的九二共識」，一中各表是九二共識最重要基礎；大陸只講一中，就不是完整九二共識，台灣人也不能接受，大陸接受一中各表的九二共識，兩岸才有談判基礎，這個共識要有。

也有國民黨立委分析，朱立倫此次訪美行，是讓「一中各表的九二共識」變成「九二共識的各自表述」，本質沒有變，但從選票角度是對的，是務實的做法。該立委也肯定，「朱立倫不容易」，要幫國民黨帶出當前在台灣政治認同光譜上困境。

該藍委說，對岸要一中不表，就是只剩一個中國；台灣則是要一中各表，如今朱立倫的調整遭對岸批評，就國內選舉的角度而言，某種程度就代表朱做對了。