中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，學者與水產養殖協會指出，抽驗的絕大多都是合法登記業者，但當收購貨量不足時，盤商就可能和未登記業者買魚充數，但這樣的確增加了如藥檢不合格的出貨風險，政府應積極輔導未登記業者納管。

近日中國大陸以藥物殘留為由全面暫停我石斑魚輸入，由於未登記養殖戶數量眾多，養殖方式難管理，學者強調，要抽驗的應是未登記業者，畢竟合法登記業者都知道規矩，不會冒這麼大的風險。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，盤商手上都有登記產銷履歷或合格名單的業者，但盤商抓魚的收購量卻是由盤商自己來寫，假如今天訂1萬斤，但養殖戶只有8000斤，盤商就會拿其他業者的魚來充數。

郭建賢指出，因為未登記養殖戶因為價格好談，而這些養殖戶也相當依賴盤商收購，所以混貨的情況並不少見，不是只有石斑魚，只不過抽驗的都是合格業者，養殖黑戶確實難掌握，政府應輔導未登記業者納管，以利日後查核。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，業者若沒有登記，政府也不確定這些黑數業者究竟在哪，畢竟地方政府抽驗的都是合法登記業者，協會在漁業署有個放養量申報，各縣市政府也會查報，這幾年透過航拍等方式，可以看到水池，發送相關資料到縣市政府或公所掌握，讓基層去查報，但是藥檢有抽樣比例，這部分就要看地方政府怎麼抽樣了。

侯彥隆指出，不排除盤商真的會混貨，漁業署有合格登錄場的名單，再來只能靠推廣產銷履歷等機制，讓業者能夠對自己負責，產銷履歷驗證也會有第三方公正單位查核。

「不排除未登記養殖戶是藥檢出問題的因素」，侯彥隆強調，因為未登記業者沒被納管，用藥情形、合法停藥期就不會有第三方單位監督，一旦出貨出現問題，就會波及到合法業者的生計。