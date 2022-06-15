昨日新北市議會民進黨黨團提案，要求新北市長侯友宜為「恩恩事件」做專案報告，卻遭國民黨封殺否決，民主進步黨發言人黃彩玲今表示，市議員作為民選的民意代表，不是幫市長掩蓋真相，新北市議會國民黨議員封殺「恩恩案」專案報告，護航侯友宜市長、侯市府，國民黨為了侯市長演很大，愧對新北市民賦予監督職責，讓人不齒。

黃彩玲指出，提出專案報告的目的，就是要給侯市長說明「全力協助」的機會，但不只侯友宜本人不敢面對解釋，連自家議員都護航不給說明，顯然代表恩恩案別有隱情，不知道事實真相有什麼不可告人，讓市府上下、國民黨為了侯市長演很大。

黃彩玲說，國民黨新北市議員顯然已經決定，要和侯市長一起沉淪、一起掩蓋真相，請新北市民請睜大眼睛，看看是哪些人拒絕監督侯市長說明真相？又是誰無視恩恩爸爸的請求？如此辜負市民賦予監督職責，漠視新北市民權益，還堪稱是監督市府的民意代表嗎？

黃彩玲表示，恩恩爸要求侯市府提供完整資料，還原恩恩當天延誤送醫的事實，至今已第18天，侯市府一堆問題交代不清，簡直完美展演了一曲「假面四重奏」；包括侯市府死不給恩恩爸橫向聯繫音檔、演一齣「造假大戲」給恩爸看，連戲是誰下令、誰授權等問題，侯市長都避而不答、把要給恩恩爸的音檔移送檢調，企圖用偵查不公開掩蓋真相，迴避可能的行政疏失、集體護航，不讓侯市長公開說明案情。

黃彩玲強調，侯市府跟國民黨市議員都是新北市民用選票選出的地方父母官跟民代，侯市長到現在連一句道歉都不肯說，更不想給恩恩父母一個交代，鐵了心想以拖待變，而負責監督的國民黨市議員竟也配合演出、拒絕監督，這要作為新北市民的恩恩父母情何以堪？未來新北市民遇到不公不義的事，還能相信侯市長跟國民黨的議員嗎？