第71屆林島諾貝爾獎得主會議將在6月26日至7月1日在德國林島舉行，來自全球91個國家地區、611位年輕科學家獲邀與30名諾貝爾獎得主會面，其中包含來自中研院化學所的博士後研究學者Dr. Febri Baskoro。

林島諾貝爾獎得主會議創辦於1951年，是科學界重要且具特色的國際論壇，齊聚優秀的青年學者與諾貝爾獎得主交流討論科學議題。

林島會議以物理、化學、生理或醫學等3大諾貝爾科學類獎項為主題，每年輪流辦理，2022年是以化學為主題；每5年則舉辦1次跨領域會議擴大交流。受疫情影響，本次會議是繼2019年以來，首次舉辦實體會議，並以化學為年度主題。

中研院說明，2022年度獲選的年輕科學家包括35歲以下傑出的大學生、博士生及博士後研究學者，人選主要來自全球約140個科學院、大學、基金會、以研究為導向的公司推薦。

中研院提到，所有獲選的出席人員都必須通過多階段的國際甄選作業，今年的女性獲選者占46％。我國出席代表是中研院化學所的博士後研究學者Dr. Febri Baskoro。來自印尼的Dr. Baskoro，也是中研院國際研究生學程永續化學科技學程的畢業生。

至於中研院與林島諾貝爾獎得主會議的關係，中研院表示，院方在2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，每年得以推薦優秀年輕學人與會。