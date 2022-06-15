警政署航空警察局今天宣布，破獲桃機最大宗旅客攜帶第二級毒品大麻花136.79公斤案，專案小組經過溯源調查，迅速將阮姓犯嫌等6人緝獲到案，遏阻毒品流入國內。

警政署15日上午舉行111年警察節慶祝大會活動，現場人員報告指出，檢、警、海關3方自111年1月迄今於國境線上，共同查獲空運行李夾帶及海運貨櫃走私近700公斤的毒品大麻花。（圖/ 中央社）

航空警察局上午發布新聞稿表示，安檢大隊4月8日執行託運行李X光檢查勤務時，發現8件託運行李影像可疑，因此會同財政部關務署台北關共同查獲4名台灣籍旅客共8件託運行李，攜帶二級毒品大麻花總重136.79公斤。

航警局指出，刑警大隊獲報立即組成專案小組並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，調查發現，運毒集團為越南歸化本國籍的徐姓女子、李姓女子，與台籍蔡姓父子共4人，於3月30日搭機前往加拿大溫哥華，機票由上手的阮姓女子（越南歸化本國籍）及許姓男子共犯至旅行社開立。

航警局說，專案小組陸續於4月14日、19日溯源拘提阮女、許男2嫌到案，擴大追查得知阮女主導聯繫加拿大籍越南裔上手，招攬徐女等4人赴加拿大攜帶毒品大麻花入境台灣，每趟可獲取新台幣10萬元至60萬元不等介紹費及酬庸，入境台灣後，加拿大上手再聯繫派人領走毒品，以規避警方查緝。

警政署航空警察局15日宣布，破獲桃園機場歷來查獲旅客攜帶最大宗走私大麻毒品入境案，專案小組經過抽絲剝繭比對證據鍥而不捨追緝，迅速將阮嫌等6人緝獲到案。（圖/ 中央社）

航警局表示，這是桃園機場歷來查獲旅客攜帶最大宗走私大麻毒品入境案，送調查局化驗後，純質淨重高達約115公斤，初估疫情期間毒品市價逾10億元，且犯罪集團分工細膩，更設立多處斷點，專案小組經過抽絲剝繭比對證據鍥而不捨追緝，迅速將阮嫌等6人緝獲到案，遏阻毒品流入國內。（編輯：李錫璋）1110615

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