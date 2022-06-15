台南山區生產的芒果即將進入盛產期，但今年受氣候影響產量銳減，價格同步走揚，台南市農業局啟動多項產銷措施，並公布各單位芒果訂購資訊，呼籲消費者把握機會預購。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，每年6月下旬至7月為台南芒果盛產期，但今年受異常氣候影響，產量銳減，消費者如果想吃甜度高、香氣濃郁、品質佳的台南芒果，要把握機會預購。

台南市農業局長李建裕表示，為了穩定台南芒果產銷，農業局已啟動多項產銷措施，並預計恢復辦理台南國際芒果節實體活動，同時增加線上及網路行銷，提升台南芒果曝光率及買氣，另為拓展外銷市場，鼓勵民眾及企業多利用「台灣下單 日本取貨」芒果訂購服務。

據台南農產運銷公司初步統計，玉井青果市場近日芒果到貨量不到往年一半，6月上旬的交易均價超過每台斤50元，大約是去年同期的2倍價。

李建裕指出，今年台南芒果預計採收至7月下旬，農業局網站已提供台南農產運銷公司、各相關農會、合作社及青農等單位的芒果訂購資訊，消費者可多利用。（編輯：謝雅竹）1110615