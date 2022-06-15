深受歐洲貴族與上流社會仕紳喜愛的義大利精品Stefano Ricci，今年春夏男裝以遊艇度假為主題，為了因應上流社會夏季航海出遊與海上運動的需求，頂級奢華又舒適的Cashmere毛料、真絲面料融入時下先進科技，高科技防水羊毛、真絲混紡面料塗上防風膜，或以輕薄的三層羊毛亞麻混面料打造夏季男裝，讓新貴型男從事海上休閒活動不怕刮風下雨，依舊英挺帥氣。

圖二：Stefano Ricci手工牛皮肩背包，10萬7000元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci創立於義大利佛羅倫斯，是義大利文藝復興的誕生地，當地不乏擁有數百年歷史的傳奇貴族世家、歐洲豪門，是個充滿了藝術文化底蘊的城市，Stefano Ricci承襲義式貴族的DNA，不僅用料奢華、融入精湛工藝，且融入義式貴族的生活品味，Stefano Ricci在2012年為歡慶品牌40周年，在佛羅倫斯烏菲茲美術館（Gallery Uffizi）舉辦服裝秀，是第一也是唯一獲准在館內辦秀的服裝品牌。

Stefano Ricci藍色小牛皮麂皮帆船鞋，4萬6000元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci從服裝、配件、訂製家飾家具，無所不包，阿聯酋杜拜皇室、汶萊王室、法國總統馬克宏、男高音安德列波伽利、男星湯姆克魯斯、歌手艾爾頓強等都是愛好者，紐約時報更推崇Stefano Ricci是「專為百分之0.001金字塔頂端族群縫製服裝的精品」（clothier to the 0.001 percent），可見奢華的程度。