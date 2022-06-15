配合中央流行疫情指揮中心政策，林口長庚醫院15日起調整門禁管制措施，取消民眾進入醫院需插健保卡查詢旅遊史、接觸史等，但請民眾進入醫院仍需全程佩戴口罩、體溫量測，並落實手部衛生，以共同維護大眾的健康與安全。

雖然民眾進入醫院不需插健保卡，但「快篩陽性」、「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理」或「自主防疫」者，仍請以視訊門診進行就診及開藥。若發燒、呼吸道等疑似症狀或緊急就醫需求者，請直接至急診就醫。

另依中央流行疫情指揮中心公告，林口長庚病房仍禁止探病，陪病者亦限1人。