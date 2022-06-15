葉姓男子不滿羅姓酒店妹以家人急用借款961萬元，結果拿去放中信銀行定存賺利息，葉男追討無著後，懷疑羅女找酒店幹部製造假債權，並以法院查封羅女的中信銀戶頭後，羅女仍能提領，控告時任中信銀董事長童兆勤和承辦員等人涉嫌毀損債權，羅女則涉嫌偽證罪，台北地檢署15日將童、羅5人不起訴。

葉男控稱，2015、2016年羅女先後以積欠信用卡費、酒店欠債、需要過年家用及手術費用為由借款，他陸續借了961萬元給羅，事後發現951萬元被羅女放在銀行定存孳息，他認為受騙提告追討債務，聲請法院強制執行羅女名下財產。

但事後有陳姓男子聲稱羅女欠他3000萬元，取得較高的財產分配，葉男質疑羅女和陳男製造假債權，法院採信羅女、陳男說法，葉只追回數十萬元，提告羅女和陳男毀損債權，檢察官偵查後，羅、陳獲不起訴確定。

葉男日前再提告，指他2016年4月扣押羅女名下的中信銀行帳戶50萬元，但羅女卻能陸續解除先前定存，分17次共領出近千萬，懷疑銀行未確實查扣帳戶，控告時任中信銀董事長童兆勤和郭姓承辦人員，幫忙提領的羅女母親、前夫毀損債權，另控告羅女偽證罪。

檢方認為，法院執行假扣押，是以查封當下的財產為準，認為童兆勤等人毀損債權罪嫌不足，至於羅女對於積欠陳男債務的證詞，亦經法院判決認定，今將羅女、童男5人不起訴。