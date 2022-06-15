賴峰偉說，縣府協助成立「農嶼海青年創生協會」，幫助青年投入產業發展、海洋永續、農村再生、文化記憶。（張茂雄攝）

澎湖縣政府為鼓勵青年發揮創意，也支持青年多元創業，15日在洪根深美術館舉辦「澎好青共創實驗基地」揭牌儀式，同時以「澎青進行式」為主題，辦理農漁村獎勵青年展覽，邀請澎湖在地、返鄉、移鄉的青年夥伴們，來看看澎湖這些優秀的農漁村青年團隊，是如何透過在地觀察、議題導入、具體行動及社會影響力，實踐推動永續旅遊、活化農漁村產業、引領青年參與的目標。

賴峰偉表示，去年縣府鼓勵青年朋友團結合作，組織協會分享創業心得，並編列創業基金300萬，在洪根深美術館提供青創基地及成立平台行銷創意產品，協助澎湖青年團體永續發展。

縣府協助成立了「農嶼海青年創生協會」，也幫助青年投入產業發展、海洋永續、農村再生、文化記憶等，透過基地工作坊行銷青年創意、文創產品，下一步將打造鼎灣文創園區，提供青年更寬廣的創業就業平台。

「澎好青共創實驗基地」揭牌後，將陸續規劃農漁村獎勵青年展覽，以「青年創生-澎青進行式」為主題，不定期展出澎湖在地青年的創生故事，首檔6月15至6月19日期間展出以食魚、海漂為主題，青年是如何透過食魚教育、海廢創作、海洋到餐桌等體驗，傳遞人與海洋共存的生活方式。

今年縣府辦理「澎湖農漁村青年及產業輔導共創平臺獎勵青年行動方案」，總計有15組青年團隊參加提案；經過嚴格的初、複審，最後由8組團隊獲得獎勵，以實踐其行動計畫，並帶領8組團隊及工作青年到花東見學，從中吸取別人的成功經驗，及商業性的經營模式，成效相當好。