彰化市長林世賢恭喜黃玉芬，也表示對張東正惋惜，強調會吸收他對彰化市提出的建言和意見。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市長選舉在2009年首度由民進黨摘下，邱建富打敗了國民黨溫吳麗卿、王敏光，藍營分裂首度給綠營勝選契機，2014年，藍綠對決，邱建富以連任優勢勝出，2018年，則是民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨黃玉芬，形成三腳督，林世賢險勝，但三人票數都相當。這次國民黨採民調初選，就是要解決三角習題，但競爭仍很激烈，黃玉芬感謝張東正，呼籲團結，林世賢則替張東正惋惜，強調會吸收他對彰化市提出的建言或意見，作為未來施政的重要參考。都在爭取張東正票源。

下屆彰化市長選舉，不僅是藍、綠對決，也是男、女互拚，精彩可期，彰化市長選舉，從多次三人競逐，回歸捉對廝殺，變數仍然很多端。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田強調，舉辦初選，就是為了凝聚民意共識，認為張東正不可能脫黨，還樂見他加入黃玉芬團隊，黃玉芬也表達對張東正感謝，強調會持續向他請益，並將他的政見納入。

民進黨競選連任的林世賢也在第一時間表示，恭喜黃玉芬出線，未來選舉時，可由市民共同來檢驗，候選人過去曾經為彰化做了什麼？以及未來能端出什麼牛肉？另對於些微差距失之交臂的張東正，林世賢表示惋惜之意，並強調會吸收他對彰化市提出的建言或意見，作為未來施政的重要參考。

今天彰化縣黨部民調開封，張東正沒有出席，尚未對外界發表看法。