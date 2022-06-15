達麗(6177)今(15)日舉行股東會，面對缺工缺料造成營造成本飆漲，董事長謝志長表示，推案模式仍然走預售，但會等到發包6~7成、後面3~4成考慮過去參數，有成本計算穩定後，再開始邊建邊售。未來5年入帳及推案量全都已經準備好了，他補充，111~115年完工入帳金額上看750億元，這還不包括子公司和美國部分的貢獻，而在推案量方面，未來5年推案總坪數20萬坪案量約660億元左右。

謝志長說，政府一系列打炒房政策效果已經達到，外加通膨、戰爭及國內外疫情等等加總因素，現在房市快速萎縮，同業推案腳步已開始放慢。他也直言，房市景氣好時，政府認為營建業炒房，景氣不好又認為是火車頭，業者經營真的很辛苦！希望政府仔細考慮房市政策，要有長久之計訂定一套標準，不要隨著房價波動而改變。

達麗2022年第4季計畫推出三筆個案，累計總銷上看160億元，包括高雄岡山總銷約40億元的達麗雙子星、台南新都心總銷77億元的松丹達麗及台中總銷43億元的達麗冶翠，總戶數各為282戶、604戶、354戶，每坪開價約35萬元、4字頭、55~60萬元，完工時為114年、113年、114年。

早在2~3年前，謝志長就認為房價並不會一直漲，但也不會一直狂跌，在前波房價上漲時，意識到政府應該會有打房措施，他就告訴同仁公司要轉型調整買地蓋房推案這種型態，所以2年前就開始著墨公辦都更聯合開發和地上權，也成功標下個案，在如今政策緊縮信用管制、房市不太明朗的時間點，反而讓達麗能夠脫穎而出。

達麗岡山樂購站前廣場將在6月23日開幕，謝志長定調此一商場為社區型的百貨，並沒有邀請高檔的消費品進駐，就是生活中所需，他說，有迴轉壽司、有休閒文化等等，這個商場只有投營造成本並未投入土地成本，對商場的運行十分有利，經營壓力也大減！

達麗今日股東會通過每股配發現金股利3元。