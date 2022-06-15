大學甄選入學委員會今(15)日公布「111學年度大學個人申請統一分發」結果。暨南大學表示，今年錄取成果逆勢成長，分發率高達93.09％，較去年成長10.16％。

今年大學個人申請，全國共68所大學參與招生，共計有8萬1350人報名，招生名額使用率為57.62％。各學校均因少子化浪潮衝擊，總報名人數減少4072人，導致各校招生名額使用率大多衰退。

暨南大學今年度錄取成果表現亮眼，校長武東星表示，在招生名額使用率各校均衰退的情況下，暨南大學異軍突起勇奪全國第5名，代表辦學績效吸引高中生選擇就讀。

武東星指出，例如暨大近期參加2022「世界大學實質影響力」WURI （World University with Real Impact）評比，在全球309所大學提出792個創新專案，獲得5項世界Top 50排名。在埔里有國道六號的便捷交通加持之下，再加上辦學的績效，暨大儼然成為山中的一顆明珠，亦為消弭城鄉教育資源差距的最佳實證。

暨大表示，110學年度學士班就學穩定率高達94.47％，而109學年度全校同學修讀雙主修的有105人次、修讀輔系的有130人次。因此，在校園中，相當鼓勵跨域學習與多元發展。

暨大外文系曾詩敏同學說，學校最近做了很多轉變，除了國際、國內的排名屢屢得獎之外，校園內也積極地更新校內建築與設施，未來將有嶄新學生宿舍、太陽能綠電設施與汽機車遮雨棚、雙語真人圖書館與語言中心、與全新開幕學生餐廳園區等待新同學的加入。