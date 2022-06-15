巴菲特周二向比爾及梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）信託和四個家族慈善機構捐款40億美元，這是現年91歲的股神實現捐出將近所有淨財富承諾的一部分。

自2006年以來，巴菲特已捐出手中過半的波克夏股份，累計捐贈價值約455億美元。

巴菲特旗下的投資公司柏克夏海瑟威表示，將捐贈該公司1,440萬股的B股。柏克夏B股周二收盤價為277.64美元。

此次將有700萬股捐予比爾及梅琳達·蓋茲基金會，110萬股捐至以巴菲特已故前妻命名的蘇珊·湯普森·巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）。

另外77萬股將捐贈至巴菲特兒女經營的3個慈善機構，分別是霍華德巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、薛伍德基金會（Sherwood Foundation）以及諾瓦基金會（NoVo Foundation）。