台積電（2330）明（16）日即將除息2.75元，今天股價表現疲軟，市場棄息壓力不輕。由於台股「護國神山」走勢不振，因此，加權指數今天也在萬六關口震盪拉鋸。

台積電今天一早股價最低來到508元，大跌5元，隨後跌幅小幅收斂，約在510元，小跌3元游走，成交量能較前兩天明顯縮減，顯示外資賣壓可能暫緩；外資連日來大提款台積電，近3個交易日每天都賣超一、二萬張以上，外資對台積電持股比率也來到72％關卡。

台積電本次除息2.75元，預計市值將減少715億元，對台股明天影響約23點，台積電能否在股價殺至500元關口之際，出現除息當天就填息走勢，也將牽動台股萬六關卡可否守得住的重要關鍵。

中信投顧認為，全球股市上周普遍重回跌勢，美股在5月消費者物價指數（CPI）年增率超標、美債殖利率突破3％的夾擊下，全面重挫，失守月線，歐股也破底壓力；亞股及新興市場跌幅相對輕微，上證因解封及政策利多，所以逆勢走高。台股在外資積極賣超下，新台幣匯率再度明顯走貶，新台幣能否止跌，成為接下來台股止跌的重要觀察點。

富蘭克林證券投顧分析，預期第三季金融市場將上演四「重」奏，包括「重」新檢視基本面（經濟放緩或衰退、中國解封進展和經濟回溫速度、通膨是否觸頂及放緩速度）、「重」新調整政策路徑（聯準會升息速度／中國防疫及監管）、資產評價「重」新校準（是否超跌）及資金「重」新輪動。

富蘭克林證券投顧認為，儘管眾多變數猶存，但隨著市場情緒已偏悲觀，股債資產評價面大幅調整後回歸合理，甚至便宜水準，有助收斂下檔風險，若經濟基本面稍有優於預期或拜登政府採取調降對中國加徵關稅等具體措施緩解通膨壓力，隨時有機會帶動市場反彈。