為感謝忠誠客對飯店支持，天成飯店集團以「體貼入微，暖在您心」的理念推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，於旗下品牌消費100元可獲得點數1點，點數抵用1點等於1元，即享超值商品兌換，日前推出滿額挑戰賽受到會員熱烈響應，為回應廣大消費者支持，鎖定美食外帶商機，即日起至7月15日再推出「外帶美食點數11倍送」活動，外帶消費滿額1,200元起即可享有點數11倍回饋，活動亦可與各餐廳原有外帶優惠合併使用，雙重優惠一次擁有。

「外帶美食點數11倍送」為7月15日前凡於集團旗下：台北天成大飯店翠庭、台北花園大酒店翠庭、PRIME ONE牛排館或花園thai thai，與天成文旅-華山町餐酒館，外帶餐飲單筆消費滿1,200元以上或於世貿國際會館翠庭單筆外帶消費達2,000元，即可享有會員點數11倍加碼回饋，單筆2,000元有機會最高回饋220點含原回饋1倍。

天成飯店集團推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，每一筆合格消費都可以享受到回饋，豐富的商品兌換，包含：享吃、享買、享住三大類別。其中，會員點數2,000點即可兌換瑞穗天合國際觀光酒店城堡/莊園客房平日升等券、1,800點可兌換台北花園大酒店全新雅緻客房或天成文旅-華山町住宿一晚...等。享吃兌換則包含：55點可兌換全新推出台北花園大酒店PRIME ONE牛排館獨家黑蒜奶油爆米花，120點的花比麵包坊人氣品項椰香蔓越莓一條，或台北天成大飯店每月滷製超過4,000斤的寧式東坡肉10人份只要1,380點...等。此外，天成文旅嚴選商品、飯店客製化的零食-柚香乖乖每包50點也是最受消費者喜愛的選項之一，兌換商品琳瑯滿目超過上百種的商品可供選擇。此外，會員獨享入會禮100點、生日禮、與專屬優惠券，一指輕鬆點，開啟享樂生活。