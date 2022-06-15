新竹市長綠營人選遲遲未決，傳出林智堅屬意由副手沈慧虹出馬，有助無縫接軌市政，沈慧虹15日被問到是否接棒參選，她表示，公共服務不分黨派、不分地方，眼前就是努力堅守岡位，把市政和自己本分做好。

沈慧虹15日出席2022年新竹市荔枝節，媒體詢問她對林智堅桃園民調領先的看法，沈慧虹表示，自己從事公職已30幾年，所有公共服務是不分黨派、不分地方，只要能夠為公共服務都是好事，相信在此過程當中，都會努力堅守岡位，把公共事務、把自己的本分給做好。

至於最近是否有與林智堅談到交棒，沈慧虹說，「新竹是我的家，」她說來新竹已8年，自己出身雲林斗南，但現在是新竹人，眼前就是趕快把市政工作，繼續努力做到最好。

由於最近市政行程幾乎都是副市長代表出席，是否也是為交棒準備？對此，沈慧虹說，我們跟市長是團隊，所有市政工作都高度關心，關心地方也是一直以來的共同目標，就是彼此分工，有時間都會關心地方。