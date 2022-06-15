位於萬里區的新北市街友中途之家-社會重建中心，自2018年6月起，透過新北市社會局引薦「梅門一炁流行養生學會」，教導住民平甩功，有肩頸酸痛問題的住民在進行平甩功訓練後，有7成以上獲得改善，更有近8成的住民表示較過去更有精神活力，也為未來重返社會，帶來更好的契機。

萬里的新北市街友中途之家中，許多街友因長期餐風宿露或藥酒癮問題，身體狀態普遍不佳，中途之家提供醫療轉介服務，除對慢性病長期追蹤治療外，另為促進住民強身健體，也透過社會局引薦「梅門一炁流行養生學會」，進入園區教導平甩功，起初由李志恆師兄帶領團隊至重建中心無償教學，後來越來越多街友願意嘗試，便再由陳添銓、龍春貴師兄，每月1次到2次頻率前往重建中心指導住民平甩功，持續至今已近4年。

李志恆表示，初透過簡單的甩手，事實上可促進全身血液循環，相較於用藥，對於身體的負擔也比較小，剛好適合住民們的身心條件，讓他們能輕鬆融入，並持之以恆。

重建中心去年輔導41名街友成功就業且租屋自立，主任丁琨祥憶起平甩功訓練之初，僅是期望透過每日定時定量的活動，來達到維持住民健康的功效，但眼見許多住民身體的改變，不知不覺「平甩功」已變成重建中心每日早晨不可或缺的重要活動，甚至安排專責生活輔導員，在持續近4年的平甩健體之下，中心受益者住民多不勝數。

原先因車禍行走是需要杵拐杖的住友「安哥」分享說，醫院稱恢復期最少需要半年，但在進行平甩功2個多月後，腿腳逐漸變得有力，有種慢慢不用倚靠拐杖的感覺，接下來2個月左右的持續訓練，真的就能憑藉雙腳力量行走，不再依賴輔具了，隨著身體的逐漸康復，心態也開朗了許多。