在台灣的家常料理中，經常使用蔥、薑、蒜等辛香料，來增加主食材的香氣、色澤和味道，不過營養師程涵宇表示，這些經常被忽略的配菜們，其實含有很高的膳食纖維，而攝取膳食纖維的好處很多，包含幫助減重，以及降低大腸癌、骨質疏鬆症、高膽固醇的風險。

營養師程涵宇在臉書粉專指出，料理當中的配菜、辛香料其實很重要，不但能讓食物顏色加分、美味加倍，其實膳食纖維含量非常高，以100公克為單位來說，平時最常被使用的蔥、薑、蒜，就分別含有2.5公克、3.2公克、4.2公克的膳食纖維；另外排名第一的刺蔥有16.8公克，第二名的紅辣椒有11.4公克，第三名的紫蘇則有8.8公克。

在享受美食的同時，也能補充高膳食纖維，而且使用這些天然的辛香料，更能減少鹽的使用，降低鈉的攝取量，實在是好處多多。

除此之外，程涵宇也列出補充膳食纖維的8大優點：

1、幫助減重。

2、提供飽足感。

3、降低罹患2型糖尿病的風險，能夠提高胰島素敏感性，並幫助血糖穩定。

4、降低大腸癌風險。

5、有助心臟健康，降低心血管疾病風險。有研究發現每天只需額外增加7公克纖維，就能顯著降低風險。

6、蔬菜含有豐富的維生素、礦物質、膳食纖維、植物多酚等元素，能幫助抗發炎、增強身體保護力，新冠肺炎的染疫風險則降低10%。

7、幫助腸道好菌生長，提升免疫力。

8、降低骨質疏鬆症和高膽固醇的風險。